МакSим виписують з лікарні

Російську співачку МакSим (Марину Абросимову), яку раніше госпіталізували з пневмонією, виписують з лікарні. Тепер артистка продовжить лікування вдома під професійним наглядом, повідомляє Обозреватель.

Як розповіла менеджерка знаменитості, зірка дуже хоче обійняти своїх дітей, оскільки думала, що вже не зможе цього зробити.

За словами представниці МакSим, тепер вона продовжить лікування вдома. Крім того, з артисткою вдома буде професійна допомога, щоб вона скоріше відновилася.