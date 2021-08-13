Стало відомо, які області в Україні лідирують за охопленням вакцинації

В Україні лідером за охопленням щепленнями від коронавірусу дорослого населення став Київ, повідомляє Depo.ua.

У столиці провакциновані принаймні однієї дозою майже 667 тис. жителів, а двома дозами - 395 тис.

Варто додати, що Київська область також входить в п'ятірку лідерів по вакцинації.

Відзначимо, що далі йдуть Полтавська, Черкаська та Чернігівська області.

Найнижчі показники охоплення у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.