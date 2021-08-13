Прогноз на вихідні: українців чекає тепла погода

Найближчі вихідні, 14 і 15 серпня, порадують українців відмінною погодою. Буде і не холодно, і не спекотно, повідомляє УНІАН.

Очікується суха трохи хмарна погода, лише в неділю злегка може покапати в Чернігівській області та на сході країни.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +16°, вдень + 28°. У неділю вночі очікується +18°, а вдень - до +30°, мінлива хмарність.

У Львові в суботу вночі +16°, вдень +29°, майже безхмарно. У неділю вночі +16°, вдень +29°, мінлива хмарність.

У Луцьку в суботу вночі +16°, вдень +28°, хмарно з проясненнями. У неділю - вночі +17°, вдень +29°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу буде трохи хмарно. Температура повітря +14° ...+27°. У неділю температура буде +16°... +29°, майже безхмарно.

У суботу в Одесі буде майже безхмарно, температура вночі +17°, вдень +28°. У неділю - ясно і безхмарно, +19° ...+29°.

У Харкові в суботу температура вночі складе +15°, вдень +28°, хмарно з проясненнями. У неділю стовпчики термометрів покажуть +17° ...+ 30°, мінлива хмарність.

У Дніпрі в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі + 15 °, вдень + 28 °. У неділю температура складе +16° ...+30°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі в суботу - хмарно з проясненнями, +16° ..+ 24°. У неділю - мінлива хмарність, гроза, +16° ...+24°.

Жителів Маріуполя в суботу чекає похмура погода і суцільна хмарність, температура вночі +18°, вдень +26°. У неділю вночі очікується +16°, вдень +26°, ясно, без опадів.

У Краматорську в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +17°, вдень +29°. У неділю буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +16, вдень +28°.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно, суцільна хмарність, температура вночі +17°, вдень + 28°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура складе +17°, вдень +28°.