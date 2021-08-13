Вибух автобуса у Воронежі: кількість загиблих збільшилася

55-річна потерпіла від вибуху автобуса у російському Воронежі померла у лікарні. Таким чином, кількість жертв унаслідок інциденту складає вже дві особи, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Сумна звістка. В ЛШМД №1 померла ще одна постраждала, 1966 року народження. Мої співчуття рідним і близьким. Як і обіцяв, пізніше детально розповім, якою буде матеріальна допомога тим, хто потрапив у цю біду" , — написав він.

Під час вибуху автобуса постраждали 19 осіб. У лікарні забрали 14 осіб, чотирьом після надання меддопомоги госпіталізація не знадобилася, одна людина померла відразу.

У правоохоронних органах РФ повідомляють, що поки основна версія події технічна: несправність обладнання транспортного засобу або внесення змін у його конструкцію. За результатами експрес-аналізу слідів вибухових речовин не виявлено. Попередньо встановлено, що вибух стався в районі бензобака в лівій частині автобуса.

Гусєв доручив перевірити весь рухомий склад транспортних підприємств. Загрози не знайдено. Зараз у Воронежі штатно працюють 800 автобусів. Вулицю Кольцовську привели до ладу, рух там відновлено.

Губернатор перервав відпустку для контролю за ситуацією і поклав квіти в памʼять про загиблих на місці вибуху.

Фото t.me/gusev_36

Нагадаємо, в російському Воронежі в четвер, 12 серпня, в маршрутці стався вибух, в результаті чого постраждали щонайменше 14 осіб.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що за даними слідства, причиною вибуху автобуса в російському Воронежі став газовий балон, який везла одна з пасажирок.