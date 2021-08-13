Lego виготовила повнорозмірне купе Toyota GR Supra
Підрозділ Toyota Gazoo Racing об'єднав зусилля з відомим виробником конструкторів Lego та побудував повнорозмірну модель купе GR Supra. Незвичайний проект приурочений до 35-річчя спорткара, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє пресслужба виробника. На виготовлення Lego Supra пішло близько 480 тисяч деталей. Від справжнього авто моделі дісталися колісні диски та шини. Автомобіль має чудову деталировку та працездатні фари з ДХВ.
Інтер'єр майже повністю виконаний з пластикових деталей Lego, включаючи центральну консоль і торпеду. Від справжнього автомобіля машина отримала водійське крісло, кермо і шкалу приладів. Замість бензинового мотора творці підібрали більш практичний варіант – компактний електромотор, що живиться літій-іонною батареєю.
Варто відзначити, що це не перший досвід Lego зі створення машини у масштабі 1:1. Раніше в компанії вже мали аналогічний досвід зі спорткарами McLaren, Lamborghini, Bugatti, а також седаном Toyota Camry. Як і всі подібні проекти, Lego GR Supra виготовлена не на продаж, але компанія може запропонувати мініатюрний варіант в серії Speed Champions за скромну суму в $20.