Lego виготовила повнорозмірне купе Toyota GR Supra

Lego виготовила повнорозмірне купе Toyota GR Supra

Підрозділ Toyota Gazoo Racing об'єднав зусилля з відомим виробником конструкторів Lego та побудував повнорозмірну модель купе GR Supra. Незвичайний проект приурочений до 35-річчя спорткара, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. На виготовлення Lego Supra пішло близько 480 тисяч деталей. Від справжнього авто моделі дісталися колісні диски та шини. Автомобіль має чудову деталировку та працездатні фари з ДХВ.

На виготовлення Lego Supra пішло близько 480 тисяч деталей
На виготовлення Lego Supra пішло близько 480 тисяч деталей. Джерело: Lego
Автомобіль має чудову деталировку і працездатні фари з ДХВ
Автомобіль має чудову деталировку і працездатні фари з ДХВ. Джерело: Lego
Замість бензинового мотора творці підібрали більш гідний варіант – компактний електромотор
Замість бензинового мотора творці підібрали більш гідний варіант – компактний електромотор. Джерело: Lego
Інтер'єр майже повністю виконаний з пластикових деталей Lego, включаючи центральну консоль і торпеду
Інтер'єр майже повністю виконаний з пластикових деталей Lego, включаючи центральну консоль і торпеду. Джерело: Lego
Від справжнього автомобіля машина отримала водійське крісло, кермо та шкалу приладів
Від справжнього автомобіля машина отримала водійське крісло, кермо та шкалу приладів. Джерело: Lego
інтер'єр моделі
інтер'єр моделі. Джерело: Lego

Інтер'єр майже повністю виконаний з пластикових деталей Lego, включаючи центральну консоль і торпеду. Від справжнього автомобіля машина отримала водійське крісло, кермо і шкалу приладів. Замість бензинового мотора творці підібрали більш практичний варіант – компактний електромотор, що живиться літій-іонною батареєю.

Варто відзначити, що це не перший досвід Lego зі створення машини у масштабі 1:1. Раніше в компанії вже мали аналогічний досвід зі спорткарами McLaren, Lamborghini, Bugatti, а також седаном Toyota Camry. Як і всі подібні проекти, Lego GR Supra виготовлена не на продаж, але компанія може запропонувати мініатюрний варіант в серії Speed Champions за скромну суму в $20.

Lego GR Supra виготовлена не на продаж, але компанія може запропонувати мініатюрний варіант в серії Speed Champions за скромну суму в $20
Lego GR Supra виготовлена не на продаж, але компанія може запропонувати мініатюрний варіант в серії Speed Champions за скромну суму в $20. Джерело: Lego
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