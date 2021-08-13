В Україні затримали громадянина Турції, який підозрюється у вбивсті на батьківщині

Співробітники Департаменту міграційної поліції виявили 53-річного громадянина Туреччини, який перебував на території України з порушенням міграційного законодавства, повідомляє НПУ.

Водночас поліцейські встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку. Він розшукувався у себе на батьківщині за скоєння вбивства. Згідно із законодавством Турецької Республіки, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 16 років.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції фігуранта до країни походження.