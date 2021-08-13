Китай відмовив ВООЗ в розслідуванні походження коронавірусу

Китай відхилив прохання Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про відновлення розслідування походження коронавірусу. Китайська влада підкреслила, що підтримує наукові, а не політизовані версії того, як виник вірус, повідомляє Лента.Ру.

У четвер, 12 серпня, ВООЗ закликала Китай поділитися необробленими даними про ранні випадки захворювання COVID-19. На думку фахівців організації, цей захід може допомогти з'ясувати реальні причини виникнення захворювання, яке забрало життя 4 мільйонів осіб і паралізувало практично всю світову економіку.

Китай відхилив дане прохання, заявивши, що розслідування, проведеного спільно з ВООЗ у січні 2021 року досить. Китайська влада не має наміру проводити нове розслідування, з їхньої точки зору, дана пропозиції мотивовано не "науковою доцільністю", а виключно політикою.

"Ми заперечуємо політизоване бачення даного питання. Ми підтримуємо науковий підхід. Висновки і рекомендації спільного звіту ВООЗ і Китаю були визнані науковим співтовариством. Ми відкидаємо пропозицію про нове розслідування" , - заявив заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй.

На тлі небажання Китаю співпрацювати з міжнародною спільнотою в питанні виявлення справжніх причин виникнення коронавірусу, ряд політиків і експертів все більше схиляються до версії про лабораторне походження захворювання.