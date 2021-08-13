Суд забрав у Киви 1,2 млн доходів від жомової ями

Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення з народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви в дохід держави необгрунтованого доходу в розмірі 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями, повідомляє Деловая столица.

Так, 13 серпня 2021 року ВАКС задовольнив позов виконуючого обов'язки начальника відділу управління САП Демківа Д.Н. про визнання необгрунтованими активів в сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України і стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.

У НАБУ вказали, що нардеп, незважаючи на те, що він не є власником об'єктом нерухомості (жомова яма) і не маючи правомочності щодо володіння, користування і розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності.

За оренду зазначений народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 000 гривень були зараховані на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

У ВАКС уточнюють, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання повного тексту рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Повний текст рішення буде складено і підписано 17 серпня 2021 року.

Відзначимо, що в липні 2020 року журналісти програми "Наші гроші" розповіли про сумнівний бізнес Іллі Киви, який, за даними декларації, отримує щорічно по мільйону гривень від здачі в оренду жомового ями.

У коментарі ЗМІ Кива заявив, що позов САП про конфіскацію необґрунтованого активу в сумі понад 1,2 млн гривень є переслідуванням і тиском з боку влади.

За словами депутата, ця справа "не варта виїденого лиця".