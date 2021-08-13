Розвідка США попередила Байдена про спроби РФ вплинути на вибори

Розвідслужби США в ході регулярних брифінгів адміністрації для американського президента Джо Байдена вказали, що Росія продовжує робити спроби щодо надання впливу на вибори в Палату представників США у 2022 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Адміністрація Байдена заслуховує регулярні доповіді розвідки, які вказують на те, що спроби Росії вплинути на вибори в США еволюціонують, тривають" , - повідомили нинішні і колишні американські офіційні особи.

Відповідно до одного з джерел, доповіді стосуються, зокрема, "спроб посіяти дезінформацію в соцмережах". Телеканал CNN стверджує, що "Москва зараз намагається використовувати у своїх цілях розбіжності всередині США щодо вакцин і масок".

Крім того, за словами ряду джерел, діяльність Росії стала "більш витонченою, ніж при спробах у 2016 році".

У Раді нацбезпеки США заявили, що "забезпечення безпеки виборів - це основа нашої демократії".

"Ми постійно відстежуємо загрози, в тому числі з боку іноземних сил, і спроби вплинути на наші демократичні процеси" , - відзначили в Раді нацбезпеки.

Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення в спробах втручатися у внутрішні справи США.