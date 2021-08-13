Лукашенко озвучив бачення зміни влади в Білорусі

Олександр Лукашенко в ході візиту в Тихиничі в п'ятницю, 13 серпня, озвучив, як бачить процес зміни влади в Білорусі, повідомляє Кореспондент.

"Приходить нове покоління. Ви бачите, що життя змінюється. Хотілося б, щоб те, на чому завжди трималися життя і наша людина, залишилися: це праця і хліб... Йде нове покоління, воно буде інше. Але ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, залучаючи, в тому числі, їх до влади, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, щоб вони не втратили все те цінне, що ми з вами напрацювали за ці роки. Ось у чому суть і моєї роботи зараз. І ми почали з законодавством" , - сказав він.

Лукашенко нагадав, що влада готує зміни до Конституції країни.