Лукашенко озвучив бачення зміни влади в Білорусі
Олександр Лукашенко в ході візиту в Тихиничі в п'ятницю, 13 серпня, озвучив, як бачить процес зміни влади в Білорусі, повідомляє Кореспондент.
"Приходить нове покоління. Ви бачите, що життя змінюється. Хотілося б, щоб те, на чому завжди трималися життя і наша людина, залишилися: це праця і хліб... Йде нове покоління, воно буде інше. Але ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, залучаючи, в тому числі, їх до влади, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, щоб вони не втратили все те цінне, що ми з вами напрацювали за ці роки. Ось у чому суть і моєї роботи зараз. І ми почали з законодавством", - сказав він.
Лукашенко нагадав, що влада готує зміни до Конституції країни.
"Всі кричали: "Дайте змін!" Добре. Ви теж хочете змін - це не питання. Всі люди хочуть змін. Бажано на краще, а не на гірше. Але якщо вже зміни, то їх треба робити за законом. А основний закон - це Конституція. Це не я придумав", - сказав він. Лукашенко визнав, що до влади повинні прийти люди молодого покоління, але додав, що "просто так кинути їх ми не можемо. "Не можна кидати, бо будемо жити немічні і будемо бачити, як мучаться наші діти", - сказав він.