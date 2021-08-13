На Беленюка намагалися напасти в центрі Києва

Народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що сьогодні у центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт, повідомляє Сегодня.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт. Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" та "Вали до Африки". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально" , – написав він.

Але Беленюка зачепили ці образи, і він задався питанням, чи може він себе вважати українцем у власній країні.