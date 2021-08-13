Влада відреагувала на голодування львівських лікарів

Влада відреагувала на голодування львівських лікарів

Сосновська міська лікарня на Львівщині, медики якої оголосили голодування, отримує кошти від Національної служби здоров'я, однак через нездатність правильно ними розпоряджатися і управляти закладом виникли проблеми з виплатою заробітної плати, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в коментарі пресслужби НСЗУ.

Так, в НСЗУ повідомили, що лікарня отримує кошти за надання чотирьох пакетів послуг. Йдеться про первинну медичну допомогу, тобто сімейних лікарів. І хоча населення міста складає понад 11 тисяч, в лікарні було укладено 387 декларацій з сімейними лікарями, що не дозволяє отримувати ще більше грошей від НСЗУ.

Також заклад надає послуги з амбулаторної медичної допомоги, стоматології та мобільного паліативу.

Загалом, від НСЗУ лікарні отримали з квітня по липень 1,7 млн гривень. У більшості випадків, це були виплати за консультації вузьких фахівців.

І хоча в повідомленні уповноваженого з прав людини Людмили Денисової було зазначено, що медики вимагають так званих "ковідніх" виплат, проте в Нацслужби стверджують, що лікарня не може надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом, адже немає ніяких умов для цього. Тобто працівники не можуть отримувати такі виплати, тому що не можуть надавати послуги по стаціонарному лікуванню хворих з COVID-19.

Також лікарня, крім коштів від НСЗУ, отримує субвенцію. Це 658 тисяч гривень на місяць.

У Нацслужбі кажуть, що Сосновська лікарня має незначні потужності та надає невелику кількість послуг, в основному це амбулаторні консультації. Тобто цей обсяг послуг не приносить медустанові достатньо коштів від НСЗУ.

Водночас, витрати на заробітну плату у 2 рази перевищують доходи за надані пацієнтам послуги. В місяць лікарня отримує понад 400 тисяч гривень, а на зарплату лікарям витрачає 824 тисячі.

Також заклад не може укласти договір з НСЗУ на стаціонарний пакет. Оскільки в лікарні немає ні обладнання, ні фахівців для такої роботи.

Всього в лікарні працює 83 людини. Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника - 8 861 грн. З них 19 лікарів, на оплату праці яких йде 7,5 тисячі гривень, 32 людини - середній медичний персонал, на них в середньому має витрачатися 9,1 тисячі. Також в закладі працює 13 осіб молодшого медичного персоналу. Витрати на їх оплату праці становлять 6,3 тисячі. Двоє керівників, за підрахунками НСЗУ, отримують 26,6 тисячі гривень.

Також в лікарні працює 19 працівників з категорії "Інші" та 8 керівників структурних підрозділів. Витрати на оплату перших становлять 8,6 тисяч, друге - 11,2 тисячі.

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