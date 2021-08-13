Влада відреагувала на голодування львівських лікарів

Сосновська міська лікарня на Львівщині, медики якої оголосили голодування, отримує кошти від Національної служби здоров'я, однак через нездатність правильно ними розпоряджатися і управляти закладом виникли проблеми з виплатою заробітної плати, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в коментарі пресслужби НСЗУ.

Так, в НСЗУ повідомили, що лікарня отримує кошти за надання чотирьох пакетів послуг. Йдеться про первинну медичну допомогу, тобто сімейних лікарів. І хоча населення міста складає понад 11 тисяч, в лікарні було укладено 387 декларацій з сімейними лікарями, що не дозволяє отримувати ще більше грошей від НСЗУ.

Також заклад надає послуги з амбулаторної медичної допомоги, стоматології та мобільного паліативу.

Загалом, від НСЗУ лікарні отримали з квітня по липень 1,7 млн гривень. У більшості випадків, це були виплати за консультації вузьких фахівців.

І хоча в повідомленні уповноваженого з прав людини Людмили Денисової було зазначено, що медики вимагають так званих "ковідніх" виплат, проте в Нацслужби стверджують, що лікарня не може надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом, адже немає ніяких умов для цього. Тобто працівники не можуть отримувати такі виплати, тому що не можуть надавати послуги по стаціонарному лікуванню хворих з COVID-19.

Також лікарня, крім коштів від НСЗУ, отримує субвенцію. Це 658 тисяч гривень на місяць.

У Нацслужбі кажуть, що Сосновська лікарня має незначні потужності та надає невелику кількість послуг, в основному це амбулаторні консультації. Тобто цей обсяг послуг не приносить медустанові достатньо коштів від НСЗУ.

Водночас, витрати на заробітну плату у 2 рази перевищують доходи за надані пацієнтам послуги. В місяць лікарня отримує понад 400 тисяч гривень, а на зарплату лікарям витрачає 824 тисячі.

Також заклад не може укласти договір з НСЗУ на стаціонарний пакет. Оскільки в лікарні немає ні обладнання, ні фахівців для такої роботи.

Всього в лікарні працює 83 людини. Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника - 8 861 грн. З них 19 лікарів, на оплату праці яких йде 7,5 тисячі гривень, 32 людини - середній медичний персонал, на них в середньому має витрачатися 9,1 тисячі. Також в закладі працює 13 осіб молодшого медичного персоналу. Витрати на їх оплату праці становлять 6,3 тисячі. Двоє керівників, за підрахунками НСЗУ, отримують 26,6 тисячі гривень.

Також в лікарні працює 19 працівників з категорії "Інші" та 8 керівників структурних підрозділів. Витрати на оплату перших становлять 8,6 тисяч, друге - 11,2 тисячі.