ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію

ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Фаделя Хаїб заявила, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно, повідомляє РБК-Україна.

Представник ВООЗ закликала уряди країн донести людям важливість вакцинації від коронавірусу, а не примушувати населення робити щеплення.

"В цілому ВООЗ не схвалює якої-небудь примусової вакцинації, але потрібно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі", - сказала вона.

Хаїб зазначила, що вакцини від коронавірусу є лише одним із засобів боротьби з COVID-19, які є в наявності.

Автор: Дмитро Левицький

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