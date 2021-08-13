Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Фаделя Хаїб заявила, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно, повідомляє РБК-Україна.

Представник ВООЗ закликала уряди країн донести людям важливість вакцинації від коронавірусу, а не примушувати населення робити щеплення.

"В цілому ВООЗ не схвалює якої-небудь примусової вакцинації, але потрібно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі" , - сказала вона.

Хаїб зазначила, що вакцини від коронавірусу є лише одним із засобів боротьби з COVID-19, які є в наявності.

Автор: Дмитро Левицький