ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Фаделя Хаїб заявила, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно, повідомляє РБК-Україна.
Представник ВООЗ закликала уряди країн донести людям важливість вакцинації від коронавірусу, а не примушувати населення робити щеплення.
"В цілому ВООЗ не схвалює якої-небудь примусової вакцинації, але потрібно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі", - сказала вона.
Хаїб зазначила, що вакцини від коронавірусу є лише одним із засобів боротьби з COVID-19, які є в наявності.
Автор: Дмитро Левицький