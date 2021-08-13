Валютний ринок: підсумки п'ятниці

Сьогодні курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ в черговий раз обновив річний мінімум. Навіть дві інтервенції Національного банку з купівлі долара не змогли цьому перешкодити.

Перший раз НБУ з'явився на ринку в районі 10 ранку. Він зібрав найдешевші пропозиції від продавців в районі 26,72 гривень на суму 5 млн доларів - і пішов з ринку. Другий раз регулятор з'явився вже після обіду. Він виставив великий ордер на покупку за ціною 26,655 гривень - на 6,5 копійок дешевше ранкового рівня, придбав за цією ціною всього 1 млн доларів, але стримав подальше падіння долара.

Закрили торги четверга на 6,5 копійок на покупці та на 8 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,70/26,76 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вужче, ніж у четвер: спред на відкритті склав 6 копійок. Перші 4 угоди на загальну суму 2 млн доларів за ціною 26,71 гривень пройшли ще о 9:19. Річний мінімум 26,70 гривень приблизно до 10:30 стримував натиск, але потім заявки на покупку опустилися нижче. А через 40-45 хвилин продавці здалися і теж опустили цінник нижче 26,70 гривень. Аж до кінця обідньої перерви угоди проходили в діапазоні 26,67-26,70 гривень. Після обіду число продавців виросло, і котирування опустилися до 26,656 гривень на покупку. О 14:30 на ринку знову з'явився Нацбанк, на цей раз з ордером на покупку. Регулятор залишався на ринку аж до кінця торгів, і тільки тому долар не просів ще сильніше.

Котирування закриття - 26,66/26,67 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 21,6 млн у порівнянні з четвергом і склав 169,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7021 гривень. Офіційний курс долара на 16 серпня встановлений на позначці 26,6931 гривень за долар, зниження на 7,55 копійок. Офіційний курс євро на 16 серпня встановлений на позначці 31,3978 гривні за євро, зниження на 2,32 копійки.

Курс готівкового долара в обмінниках Києва за день знизився ще на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,82-26,83 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,77-26,78 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1801. Сьогодні долар продовжив зниження щодо інших валют, а публікація о 17:00 за київським часом індексу настрою споживачів з США, який показав мінімальне значення за останні 10 років, взагалі обрушила його. Євро скористався слабкістю долара і піднявся до 1,1803 долара. Готівковий євро, який в першій половині дня подешевшав до 31,36-31,37 гривень, до вечора знову виріс в ціні до 31,42-31,43 гривень.

Одним з тих, хто скористався зниженням долара, був російський рубль: до вечора він зміцнився до 73,18 рублів за долар і станом на 19:30 торгується у вузькому діапазоні 73,18-73,22 рубля за долар. У той же час готівковий рубль в Києві подешевшав з 3,63-3,65 до 3,61-3,63 гривень за 10 рублів.