Зеленський на наступну п'ятницю скликає засідання РНБО

Президент України скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться наступної пʼятниці, 20 серпня, повідомляє Деловая столица.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 року в Києві засідання РНБО України" , — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що час і місце проведення засідання буде повідомлено додатково.