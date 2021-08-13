Зеленський на наступну п'ятницю скликає засідання РНБО

Зеленський на наступну п'ятницю скликає засідання РНБО

Президент України скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться наступної пʼятниці, 20 серпня, повідомляє Деловая столица.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 року в Києві засідання РНБО України", — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що час і місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

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