Саудівська Аравія отримала партію українських бронеавтомобілів

Українська приватна компанія відправила до Саудівської Аравії партію з кількох десятків броньованих автомобілів "Козак-5", повідомляє УНІАН.

Про це повідомив голова ради директорів НВО "Практика" Олег Висоцький.

За його словами, компанія цього року реалізувала два експортних контракти із Саудівською Аравією. Висоцький зазначив, що ця країна є одним зі світових лідерів за обсягами купівлі озброєння та військової техніки й привабливим партнером для українських підприємств-виробників зброї.

Броньовані машини "Козак-5" адаптовані під місцевий клімат. Вони призначені для виконання тактичних завдань малого ризику, або для використання поліцейськими підрозділами та силами спеціальних операцій.

Бронеавтомобілі побудовані на шасі Ford F-550 4х4, мають посилену передню віссю, гальма та інші елементи підвіски. Встановлені великі колеса 335/80 R20.

"Козак-5" оснащений дизельним двигуном POWER STROKE об'ємом 6,7 л, потужністю 440 к.с. Також встановлена автоматична коробка передач Ford TorqShift. Броня відповідає стандарту ДСТУ ПЗСА-5. Авто може перевозити до 8 людей.