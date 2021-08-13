В ООН назвали спосіб уникнути війни в Афганістані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав спосіб уникнути війни в Афганістані, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, міжнародну спільноту має послати терористичному угрупованню "Талібан" сигнал про неприпустимість силового захоплення влади.