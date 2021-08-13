В ООН назвали спосіб уникнути війни в Афганістані

В ООН назвали спосіб уникнути війни в Афганістані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав спосіб уникнути війни в Афганістані, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, міжнародну спільноту має послати терористичному угрупованню "Талібан" сигнал про неприпустимість силового захоплення влади.

"Сигнал від міжнародного співтовариства повинен бути чітким: захоплення влади військовою силою буде невигідний. Він може привести тільки до затяжної громадянської війни або повної ізоляції Афганістану", - сказав він.
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