В ООН назвали спосіб уникнути війни в Афганістані
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав спосіб уникнути війни в Афганістані, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, міжнародну спільноту має послати терористичному угрупованню "Талібан" сигнал про неприпустимість силового захоплення влади.
"Сигнал від міжнародного співтовариства повинен бути чітким: захоплення влади військовою силою буде невигідний. Він може привести тільки до затяжної громадянської війни або повної ізоляції Афганістану", - сказав він.