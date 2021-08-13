Зеленський відправив військових у Боснію та Герцеговину

Президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2021 про направлення національного персоналу для участі України в операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцеговині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Направити національний персонал (з числа військовослужбовців і працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС" Алтея "в Боснії та Герцеговині" , - йдеться в указі, опублікованому на сайті президента в п'ятницю.

Президент діє на підставі офіційного запрошення на участь в операції від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки та віцепрезидента Європейської комісії.

Відзначається, що рішення прийнято у зв'язку із зобов'язаннями України як держави-члена ООН і партнера асоціації з ЄС, адже "участь України в операції ЄС "Алтея" сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною і ЄС, а також всебічного співробітництва з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України".