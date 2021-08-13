Шахтарі пригрозили протестами під ОП і блокуванням трас

Гірники повідомили, що з березня не отримували зарплату і оприлюднили заяву, в якому обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента і перекривати дороги міжнародного значення, повідомляє Українська правда.

"У випадку, якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП "Львіввугілля" - трудові колективи ДП готові до більш радикальних дій. Зокрема, до перекриття трас і акцій протесту в столиці, біля Офісу президента" , - написав голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook.

У заяві говориться, що на ДП "Львіввугілля" заборгованість із зарплати становить 5 місяців - з березня. Гірники на початку серпня пікетували біля будівлі Львівської ОДА, де їм пообіцяли, що гроші надійдуть 15 серпня. Шахтарі заявили, що чекатимуть в той день до 18:00, у разі несплати перейдуть "до більш радикальних дій".