У МОЗ пояснили скорочення інтервалу між дозами CoronaVac

Експерти Міністерства охорони здоров'я пояснили з чим пов'язано скорочення інтервалу між двома щепленнями від Covid-19, які робляться препаратом CoronaVac, повідомляє Страна.ua.

Про це інформував Центр громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, за даними фахівців, такі зміни пов'язані з:

більш прискореним поширенням штаму "Дельта" в Україні;

поступовим зростанням кількості хворих в Україні;

потребою захистити якомога більше жителів нашої країни.

За даними Міністерства охорони здоров'я, підставою для скорочення інтервалу стали рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та останні дослідження вакцини від коронавірусу компанії CoronaVac.

Згідно з вищепереліченими даними, МОЗ рекомендує лікарям, які займаються вакцинацією українців, запрошувати пацієнтів вже через два тижні після першого уколу.

У свою чергу, пацієнти також можуть просити про другу дозу препарату вже через 14 днів.