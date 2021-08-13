Указ Зеленського: кандидати в голови РДА повинні мати сертифікати про володіння українською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує кандидатів на посаду голови РДА надавати сертифікат про володіння державною мовою, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України. Визначати рівень володіння українською мовою кандидатами буде Національна комісія зі стандартів державної мови, йдеться в повідомленні.

Також кандидати на посаду голови РДА повинні будуть надати копію трудової книжки, послужний список (для військовослужбовців) і відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.

Зміни набирають чинності з дня опублікування указу президента України, 13 серпня.