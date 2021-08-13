Названі фіналісти конкурсу на главу БЕБ

Відібрано трьох кандидата на посаду глави Бюро економічної безпеки (БЕБ). Відповідне рішення за результатами співбесіди з 12 претендентами ухвалила конкурсна комісія, повідомляє Обозреватель.

Про це на брифінгу 13 серпня заявив глава комісії, позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов. Переможця вибере Кабінет міністрів.

У фінал конкурсу вийшли:

Василь Горбаль – член Ради Національного банку,

– член Ради Національного банку, Вадим Мельник – глава Державної фіскальної служби,

– глава Державної фіскальної служби, Атілла Ковча – прокурор Офісу генерального прокурора.

Милованов зазначив, що, на його думку, всі троє фіналістів є дуже сильними кандидатами.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки має стати єдиним органом, який буде розслідувати економічні злочини. Його планується наділити повноваженнями СБУ і фіскальної служби. Останні відповідно втратять свої функції в цій сфері. Апарат відомства має налічувати 4 тисячі співробітників.