Таліби захопили особняк афганського маршала: відео

Бойовики руху "Талібан" проникли в будинок маршала афганської армії Абдули-Рашида Дустума, колишнього віцепрезидента країни і лідера партії "Національний ісламський рух" (НІХ). Вони зняли на відео розкішну обстановку та влаштували "бенкет" у залі з позолоченими кріслами, повідомляє Обозреватель.

Як пише upl.uz, після початку загострення в Афганістані Дустум повернувся до країни з Туреччини, де перебував на лікуванні. У 67-річного політика діабет і низка інших проблем зі здоров'ям.

Інформація про те, що таліби захопили дім Дустума, почала з'являтися в ЗМІ 10 серпня. Пізніше в мережі показали відеоролики, зняті учасниками руху всередині особняка.

Відомо, що 11 серпня державний діяч спецрейсом вилетів із Кабула в Мазарі-Шаріф, центр провінції Балх, щоб воювати з талібами, повідомило молодіжне крило НІХ.

Разом із маршалом до міста попрямували декілька сотень спецназівців. Дустум, як очікується, очолить боротьбу з членами руху "Талібан" на півночі Афганістану.

Бойовики їли, сидячи на розкішних кріслах. Джерело: Скрин відео

Багато хто розмовляв по телефону. Джерело: Скрин відео

Дустум із початку 90-х років боровся проти талібів і є одним з найвпливовіших осіб у країні. Він також керує спільнотою узбеків в Афганістані. Військову службу він почав ще в 1978 році, а звання маршала Дустуму було присвоєно в червні 2020 року.