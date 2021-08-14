На Луганщині хлопець стріляв в підлітків, які гуляли у дворі

У Луганській області, неповнолітній хлопець почав стрілянину з гвинтівки по компанії підлітків, які гуляли у дворі, повідомляє Страна.ua.

Як інформує спікер Нацполіціі на своїй сторінці в соцмережі, даний випадок стався в місті Рубіжне 12 серпня. Там в місцеве відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлений 13-річний юнак з пораненнями в черевній порожнині і пошкодженням органів.

В ході слідства правоохоронці встановили, що підлітки гуляли біля одного з житлових будинків по вулиці Смирнова, коли по ним відкрив вогонь хлопець сімнадцяти років. За попередніми даними, злочинець стріляв з пневматичної рушниці.

Коли почалася стрілянина, діти стали виїжджати з місця події на велосипедах, тоді як раз і був поранений один з підлітків.

Поліція при огляді гвинтівки встановила, що вона була самостійно виготовлена з різних запчастин пневматичних гвинтівок. Наразі вона відправлена на подальшу експертизу.