Пентагон готується евакуювати все посольство США в Кабулі

Американські військові ведуть підготовку до повної евакуації співробітників посольства США в Кабулі та вважають такий варіант розвитку подій неминучим, повідомляє ТАСС.

Американські ЗМІ пишуть, що Пентагон вже готує план повної евакуації дипломатів, ще два джерела поінформували, що в Центральному командуванні ЗС США вважають такий сценарій "неминучим".

Видання Politico, цитуючи опинилася в його розпорядженні службову записку для співробітників американської дипмісії в Кабулі, зазначає також, що їх зобов'язали почати знищення важливої документації та обладнання перед евакуацією. Позбутися необхідно також від "предметів з логотипом посольства або відомств [США], зображенням американського прапора або ж предметів, які можуть бути використані не належним чином в пропагандистських цілях". Ці предмети пропонується спалювати або утилізувати іншим чином за допомогою спеціальних пристроїв для подрібнення і пресування відходів.

Влада США в четвер оголосила про скорочення числа співробітників свого посольства в Кабулі. При проведенні їх евакуації забезпечувати безпеку будуть американські війська. Для цього, як очікується, в афганську столицю тимчасово перекинуть близько 3 тис. військовослужбовців. При цьому Пентагон розраховує, що близько 1 тис. військових залишаться в Кабулі охороняти співробітників диппредставництва, які залишаються там.