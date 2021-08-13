З Херсонщини відправляють до Києва ювілейну баржу з кавунами

На причалі міста Гола Пристань в Херсонській області відбувається завантаження баржі 350 тоннами кавунів, які відправлять до Києва, повідомляє Кореспондент.

facebook.com/nibulonltd

Як зазначено, на сторінці Facebook компанії Нібулон, якій належить судно, в суботу завантажене судно вирушить в "п'ятий ювілейний смугастий рейс", а 20 серпня прибуде на перевантажувальний пункт в Переяславі.

"Напередодні Дня Незалежності солодкі ягоди потраплять прямо в торгові зали столичних супермаркетів" , - йдеться в повідомленні.

facebook.com/nibulonltd

Також в компанії розповіли, як відбувається завантаження Баштанної продукції: "Кавуни вантажать не насипом, що могло б викликати 10-13% механічних пошкоджень, а обережно вручну складаються в картонні контейнери євростандарту, розміщені на піддонах в вантажівці. На річковому терміналі в Голій Пристані краном завантажують піддони в трюми несамохідного судна ".