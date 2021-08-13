Викладач ВНЗ виманила 600 тис грн, закохавши в себе жінку

Співробітники кіберполіції затримали викладача одного зі столичних вишів, яка, видаючи себе за багатого іноземця при онлайн-знайомствах, привласнила 600 тисяч гривень, повідомляє Кореспондент.

cyberpolice.gov.ua

Про це в п'ятницю, 13 серпня, інформувала пресслужба департаменту кіберполіції Нацполіціі. Як вдалося встановити правоохоронцям, 41-річна зловмисниця працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона і використовувала в злочинних цілях.

Так, жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Коли він, згідно з легендою, надіслав співрозмовниці посилку зі злитками золота, митники нібито наклали на неї арешт.

cyberpolice.gov.ua

Щоб сплатити вигаданий штраф, фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень і перерахувати на її рахунок. Відкрито кримінальне провадження у справі про шахрайство (ч.4 ст.190 КК). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.