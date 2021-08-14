За час пандемії збільшилися випадки психічних розладів у підлітків

На тлі пандемії коронавірусної інфекції у світі вдвічі зріс показник психічних розладів серед дітей та підлітків, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджує медичний журнал JAMA Pediatrics згідно з узагальненими даними, отриманими в перший рік пандемії COVID-19, кожна четверта молода особа у світі відчуває клінічно підвищені симптоми депресії, а кожен п'ятий - клінічно підвищені симптоми тривоги.

"Ці об'єднані оцінки <...> вдвічі перевищують допандемічні показники" , - йдеться в дослідженні.

В середньому по цим дослідженням 25,2% молодих людей страждали на депресію, а 20,5% - тривогу під час пандемії COVID-19. До спалаху коронавірусу ці показники в середньому дорівнювали 12,9% і 11,6% відповідно. Поширеність клінічно виражених симптомів депресії та тривоги під час пандемії виявилася вищою серед дівчаток. До симптомів депресії також частіше схильні діти більш старшого віку.

Дослідження проводилося з 8 по 22 березня поточного року. Результат був отриманий шляхом метааналізу серед 29 досліджень, в яких брали участь 80 879 учасників віком до 18 років.