Польський нафтоконцерн Orlen збирається розширюватися в Україні
Делегація польського нафтового концерну ORLEN відвідала Україну. В ході візиту вона провела ряд зустрічей з членами уряду і державними компаніями, повідомляє Кореспондент.
Про це в середу, 13 серпня, інформувала пресслужба українського МЗС.
"На цьому тижні під егідою МЗС України делегація великої польської компанії ORLEN на чолі з її президентом Даніелем Обайтеком відвідала нашу країну. Міністерство організувало зустрічі з чиновниками, державними компаніями. Були дуже конкретні, предметні розмови", - уточнив глава МЗС Дмитро Кулеба.
За словами міністра, український уряд має намір продовжувати допомагати польській компанії знаходити нові економічні можливості в Україні, щоб залучати фінанси в українську економіку.
Крім того, підкреслив він, потенційне розширення діяльності концерну ORLEN в Україні дозволить зміцнити енергетичну безпеку нашої держави.
"Україна зацікавлена в збільшенні інвестицій з країн Європейського Союзу, США, Канади. Вони мають стратегічне значення для інтеграції української економіки в західний економічний світ", - зазначив глава МЗС.
У відомстві повідомили, що нафтовий концерн ORLEN є великою польською компанією, яка також присутня в Словаччині, Чехії, Німеччині, країнах Балтії та Канаді. ORLEN вже працює на українському ринку і займає нішу на ринку палива, авіаційного палива і бітуму.