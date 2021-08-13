Польський нафтоконцерн Orlen збирається розширюватися в Україні

Делегація польського нафтового концерну ORLEN відвідала Україну. В ході візиту вона провела ряд зустрічей з членами уряду і державними компаніями, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 13 серпня, інформувала пресслужба українського МЗС.

"На цьому тижні під егідою МЗС України делегація великої польської компанії ORLEN на чолі з її президентом Даніелем Обайтеком відвідала нашу країну. Міністерство організувало зустрічі з чиновниками, державними компаніями. Були дуже конкретні, предметні розмови" , - уточнив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За словами міністра, український уряд має намір продовжувати допомагати польській компанії знаходити нові економічні можливості в Україні, щоб залучати фінанси в українську економіку.

Крім того, підкреслив він, потенційне розширення діяльності концерну ORLEN в Україні дозволить зміцнити енергетичну безпеку нашої держави.

"Україна зацікавлена в збільшенні інвестицій з країн Європейського Союзу, США, Канади. Вони мають стратегічне значення для інтеграції української економіки в західний економічний світ" , - зазначив глава МЗС.

У відомстві повідомили, що нафтовий концерн ORLEN є великою польською компанією, яка також присутня в Словаччині, Чехії, Німеччині, країнах Балтії та Канаді. ORLEN вже працює на українському ринку і займає нішу на ринку палива, авіаційного палива і бітуму.