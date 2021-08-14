Названо країни, жителі яких найбільше відвідували Україну в 2021

У 2021 році найбільше туристів приїжджали в Україну з Польщі та Росії. Також до п'ятірки лідерів увійшли Нідерланди, Чехія та Естонія, повідомляє Обозреватель.

Такі дані на своєму сайті оприлюднив оператор мобільного зв'язку Vodafone. Дані були отримані шляхом аналізу користування послуг гостьового роумінгу.

Туристичний потік з РФ і Польщі аналітики компанії пояснюють географічною близькістю цих країн. За їхніми словами, стабільність потоків туристів з цих країн за останній рік майже не змінилася.

Також в компанії звернули увагу на зростання кількості гостей із Саудівської Аравії. Хоча їхня кількість у порівнянні з минулим літом зросла в чотири рази, вони все ще не потрапляють у топ-5.