Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю - генсек ООН

Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю - генсек ООН
Фото: Антоніу Гутерріш

Ситуація в Афганістані погіршується, і таліби повинні негайно припинити наступ і перейти до переговорів. З такою заявою виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на брифінгу в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє Кореспондент.

"Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Тільки за останній місяць більше тисячі чоловік були вбиті або поранені в результаті нападів на мирне населення", - сказав він і додав, що в країні переповнені лікарні, починає відчуватися нестача їжі та медикаментів, знищуються мости , дороги, школи і лікарні.

У зв'язку з цим генсек закликав "Талібан" припинити бої в Афганістані та приступити до переговорів. На думку Гутерріша, тільки досягнуті самими афганцями домовленості призведуть до стійкого миру в країні, проте ООН готова надати їм допомогу в цьому.

Разом з тим глава організації заявив, що міжнародне співтовариство має послати руху "Талібан" сигнал про неприпустимість силового захоплення влади, який може привести "тільки до затяжної громадянської війни або повної ізоляції Афганістану".

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