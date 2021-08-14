США та Британія оголосили про перекидання сил в Афганістан

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі оголосив, що США приступили до перекидання додаткового військового контингенту в Кабул. Він заявив про це в ході брифінгу, трансляція якого велася на сайті міністерства оборони США, повідомляє Лента.Ру.

Також Кірбі заявив, що США готові коригувати свою військову присутність в Афганістані в залежності від обстановки у сфері безпеки.

"Очевидно, що ми будемо на щоденній основі стежити за тим, як розвивається ситуація в сфері безпеки (...). Якщо нам потрібно буде внести будь-які зміни в ту чи іншу сторону, ми зробимо це. Але це буде прямо залежати від ситуації з безпекою" , - Джон Кірбі про присутність США в Афганістані.

13 серпня військовослужбовці Великобританії також почали висадку в Афганістані, щоб підтримати евакуацію з країни своїх співгромадян. Пресслужба Міністерства оборони Великобританії розповсюдила заяву, в якій сказано, що прем'єр-міністр країни Борис Джонсон схвалив використання військової підтримки для допомоги у вивезенні з Афганістану британських підданих.

У разі необхідності прем'єр дозволив використовувати літаки Королівських ВПС, військова операція отримала назву «Піттинг». Всього Великобританія направить до Афганістану близько 600 військових для сприяння евакуації своїх громадян і афганських фахівців, які працювали з ними.

"Протягом наступних кількох тижнів ми зробимо все можливе, щоб підтримати афганський уряд і тих, хто працював з нами понад 20 років" , - Міноборони Великобританії про ситуацію в Афганістані

В Кабул буде направлена група співробітників МВС Великобританії, які повинні будуть допомогти британським дипломатам в оформленні віз для афганців, що залишають країну. За оцінками глави Міноборони Великобританії Бена Уоллеса, під дію програми переселення афганських перекладачів і консультантів в королівство потрапляють понад п'ять тисяч осіб.