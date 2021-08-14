В американській школі застрелили підлітка

Школяр загинув при стрільбі в середній школі в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мехіко. Про це в ході пресконференції розповів заступник начальника місцевої поліції Кайл Хартсока, повідомляє Лента.Ру.

Інцидент стався близько 12:45 за місцевим часом в шкільному дворі під час обідньої перерви. Постраждалого доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

"Нас викликали зі школи імені Вашингтона в центрі Альбукерке щодо стрілянини. Ми скоро з'ясували, що мав місце окремий інцидент зі стріляниною між двома учнями-хлопчиками. Один з них стріляв в іншого. Той, хто стріляв, знаходиться під вартою, ми ведемо розслідування. Школяр, в якого стріляли, на жаль, помер" , - повідомив Хартсока.

Відомо, що тому хто стріляв 13 років, його особа не розкривається. Наразі поліція встановлює обставини інциденту та розслідує, як підліток придбав зброю.