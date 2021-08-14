У Польщі порівняли боротьбу з "СП-2" з біблійної сценою

Незалежний експерт з енергетики Анджей Щенсняк (Andrzej Szczęśniak) порівняв боротьбу з запуском російського газопроводу «Північний потік-2» з біблійною сценою: битвою Давида і Голіафа. Його стаття опублікована в польському виданні Myśl Polska, повідомляє Лента.Ру.

На думку Щенсняка, угода США і Німеччини про завершення будівництва газопроводу стало черговою «зрадою союзників».

Фахівець заявив, що домовленості США і Німеччини за російським проєктом викликали величезне розчарування в Польщі та в Україні.

"Нам кожен день твердили, прагнучи зміцнити нашу рішучість у протидії йому (трубопроводу), що ми, Польща, виступаємо Давидом, борцем з Голіафом, ключовою силою опору, а наш заокеанський союзник лише допомагає нам в нашій героїчній боротьбі" , - пояснив Щенсняк, додавши, що Варшава вплуталася в багаторічну «війну на два фронти» і зазнала болючої поразки.

Перемогу в цьому питанні, за словами експерта, здобула Німеччина.