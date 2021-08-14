У Києві перекриють рух транспорту через фестиваль

У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до 30-річчя незалежності України. Фестиваль "Ковчег" Україна": десять століть української музики в одному концерті" пройде в центрі Києва ввечері 22 серпня, повідомляє РБК-Україна.

"Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі. У зв'язку з проведенням заходу 21 і 22 серпня буде обмежено рух усіх видів транспорту по вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) і по вулиці Великій Житомирській (від перехрестя з вулицею Володимирською до Михайлівської площі) з 20:30 до 23:30" , - повідомляє прес-служба КМДА.

Будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, згідно зі схемою організації дорожнього руху.

Під час фестивалю на сцені, яка нагадує обриси корабля-ковчега, виступатимуть відомі українські гурти та солісти: "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбаси", солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук, а також великий симфонічний оркестр, два хори та інші музичні виконавці.

Програму фестивалю "Ковчег" Україна" супроводжуватиме мультимедійна інсталяція з голографічними проекціями, ефектами доповненої реальності. Відеоряд складатиметься із шедеврів традиційного мистецтва України