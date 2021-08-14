У США закликали атакувати талібів авіаударами

Лідер республіканців в американському Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію Джо Байдена обрушитися авіаударами на талібів, щоб зупинити їх просування в Афганістані. Про це йдеться в заяві, опублікованій в його акаунті в Twitter, повідомляє Лента.Ру.

За словами Макконнелла, він спілкувався з афганським послом в США і обговорив погіршення ситуації в країні і гуманітарну кризу.

"Ще не пізно перешкодити "Талібану" наповнити Кабул. Адміністрація повинна діяти швидко і обрушитися на наступ "Талібану" з авіаударами, надати критично важливу підтримку афганським силам національної оборони та безпеки в захисті столиці та запобігти, напевно, швидкому падінню міста" , - написав Макконнелл.

За його словами, якщо діюча адміністрація не вживатиме заходів, то загроза безпеки для США однозначно зросте, а гуманітарна ціна для ні в чому не винних афганців буде катастрофічно високою.