У NASA пояснили зростання екстремальних погодних явищ

Вчений-фізик Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA Алекс Руан пояснив, які умови підсилюють екстремальні погодні явища. Також він сказав, чому стало набагато краще видно "людський слід" у кожній природній катастрофі, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання The Verge, Руан є одним з авторів доповіді ООН з фізики зміни клімату. У звіті багато змін екстремальних погодних умов зв'язуються з більш інтенсивним колообігом води.

За словами дослідника, повітря швидше витягає вологу з океанів і суші. Воно переносить більше вологи з місця на місце по планеті. А коли йде дощ, то може просто лити стіною. З підвищенням температури загальна кількість вологи, яку намагається утримувати повітря, збільшується.

Також повітря може швидше всмоктати більше вологи із землі. Таким чином, одне й те саме явище призводить як до більш інтенсивних дощів, повеней і опадів, так і до більш суворих засух, коли вони трапляються.

Такий перехід від надзвичайно вологих до посушливих умов може створювати неприємності для життєдіяльності людей і завдавати шкоди екосистемам.

У звіті ООН показано зв'язок між людською діяльністю і такими погодними явищами. Так, вчені використовують записи спостережень і спеціальні моделі, щоб подивитися, якими були умови до істотного людського впливу – промислової революції.

Стає очевидно, що спалюючи викопне паливо і викидаючи в атмосферу парникові гази, що нагрівають планету, люди самі створюють більш небезпечні погодні явища.

Клімат ставатиме в одних місцях вологим, в інших – сухим. І грань буде проходити якраз через Україну. Саме тому нашій країні потрібно готуватися до обох сценаріїв.

За одним зі сценаріїв, кількість днів у році з температурою вище 35 градусів виросте колосально.