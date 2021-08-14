Біглий активіст з Китаю залишиться в Україні до кінця року

Ілісен Айеркен, 24-річний активіст з Китаю, казах за національністю (його казахське ім'я Ерсін Еркінули), якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону, залишиться в Україні як мінімум до кінця цього року, поки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таке рішення прийнято за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, заявили в Чопському прикордонному загоні.

"Сьогодні в Ужгороді відбулося засідання стосовно громадянина КНР 1997 року народження. Кілька днів тому він був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконне перетинання державного кордону з Україною до Словаччини. У ході судового засідання розглядалося питання про його затримання до завершення процедури розгляду заяви щодо захисту. До речі, дана особа поки документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року" , - коментує Олена Трачук, прессекретар Чопського прикордонного загону.

За словами Трачук, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України під час спроби незаконно потрапити до Польщі. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.

"За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді штрафу та за рішенням Личаківського районного суду затримано на строк 6 місяців до ідентифікації особистості. Поки він знаходився в пункті тимчасового тримання, він звернувся із заявою про надання захисту в Україні та був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 іноземець був звільнений з пункту тимчасового утримання за рішенням апеляційного адміністративного суду. Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, людина в черговий раз порушила українське законодавство і в перших числах серпня 2021 незаконно перетнула кордон, щоб потрапити до країн ЄС" , - говорить прессекретар.

Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Ілісен Айеркен (це китайський переклад його казахського імені Ерсін Еркінули) подав ще одну заяву про захист в Україні. Зараз після рішення суду активіст знаходиться в пункті тимчасового утримання іноземців Чопського прикордонного загону.