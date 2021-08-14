В Україні стрімко дорожчають дині

Дині в Україні почали стрімко рости у ціні. В цьому році вони коштують на 23% дорожче, ніж у 2020 році, повідомляє РБК-Україна.

Так, у порівнянні з минулим тижнем диня подорожчала в середньому на 33%. Наразі гуртом дині з поля фермери відвантажують за 4-8 грн/кг. Однак, на ринках і в магазинах їх продають від 11 грн/кг, а близько 30 грн/кг коштують імпортні, передає EastFruit.

Як розповіли експерти, основна причина подорожчання — сезонне скорочення кількості продукції, а також активний попит з боку споживачів. Окрім того, велику роль відіграють несприятливі погодні умови, а саме через рясні дощі баштанну культуру довелося частково пересівати.

Також у фермерів, які зараз вирощують дині "міжсезоння". Практично завершилося збирання ранніх сортів, водночас урожай пізніх сортів фермери планують почати тільки у кінці серпня. Ціна може знизитися, коли на ринках з'являться пізні дині.

Автор: Тетяна Самарук