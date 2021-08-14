Курс валют НБУ на 14 серпня

Курс валют НБУ на 14 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 14 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 13 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.77 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 31.42 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 37.08 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.02 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.85 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.768 600
EUR євро 31.421 000
RUB рубль 0.363 910
GBP Фунт стерлінгів 37.078 500
CHF Швейцарський франк 29.023 700
PLN польський злотий 6.848 300
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