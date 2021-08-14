Курс валют НБУ на 14 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 14 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 13 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.77 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 31.42 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 37.08 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.02 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.85 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 14 серпня 2021 року.