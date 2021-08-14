Топ авто з пробігом, які практично не іржавіють

Одна з найбільших неприємностей, від якої часто страждають автомобілі, – це корозія кузова. Іржа може розвиватися не лише на видимих частинах, а й ховатися усередині конструкції. Такі окислювальні процеси згодом призводять до повного руйнування кузовних панелей, повідомляє Обозреватель.

Auto Oboz пропонує добірку з декількох моделей, які відомі своєю стійкістю до іржі. Вибравши одну з цих машин на вторинному ринку, ви будете впевнені в практично гарантованій відсутності корозії їхнього металу.

Toyota Camry

Цей неймовірно популярний автомобіль у кузові XV40, який виготовлявся з 2006 по 2011 рік, відомий надійним захистом від корозії, попри тонке лакофарбове покриття. Крім того, Toyota Camry – для власника це завжди комфорт, надійність і висока якість виконання.

Toyota Camry на диво добре протистоїть іржі. Джерело: Toyota

Volvo XC90

Виняткова якість оцинковування і лакофарбового покриття дозволяють з упевненістю сказати, що ймовірність появи ознак іржі у Volvo XC90 першого покоління наближається до нуля. На вторинному ринку цей автомобіль є одним з найбільш стійких до ураження корозією і славиться довговічним кузовом.

Захист від іржі – сильна сторона Volvo XC90. Джерело: Volvo

BMW E60

Висока якість оцинковування і фарбування кузова є відмінними якостями цього німецького седана бізнес-класу. Проблемними можуть виявитися лише місця з'єднання між алюмінієвими і сталевими елементами кузова. Крім іншого, навіть багаторічний вживаний 5 Series справляє враження преміального авто.

BMW E60 дивує дизайном і радує стійкістю до корозії. Джерело: BMW

Audi Q5

Під час виробництва цього кросовера компанія використовувала особливе антикорозійне оброблення, що містить у собі гаряче двостороннє оцинковування. Audi Q5 2012 року показав себе як автомобіль, що дуже рідко стикається з виникненням явищ іржі на кузові.

Audi Q5 – дуже вдала розробка. Джерело: Audi

Mercedes W221

Флагман модельної лінійки Mercedes завжди вирізнявся передовими технологіями для свого часу. Скрупульозний підхід до виготовлення цього автомобіля проявляється не тільки в якості збирання, але і в підході до вибору матеріалів. Лакофарбове покриття найвищої якості допомагає зберігати ідеальний вигляд кузова протягом багатьох років.

Mercedes W221 добре захищений від іржі. Джерело: Mercedes

BMW X5

Антикорозійний захист німецького кросовера від BMW вселяє довіру. Автомобіль відомий стійкістю до проявів будь-якого роду іржі. Проблеми можуть виникнути, якщо після пошкодження кузова машину неякісно ремонтували. В такому разі іржа все ж може пошкодити метал.

BMW X5 першого покоління все ще багато на дорогах. Джерело: BMW

Audi A6

Ще один седан бізнес-класу в нашій добірці. Потужна обробка і оцинковування кузова максимально захищають машину від іржі. У Audi A6 корозія можлива у виняткових випадках лише в зоні задніх колісних арок.