Топ авто з пробігом, які практично не іржавіють
Одна з найбільших неприємностей, від якої часто страждають автомобілі, – це корозія кузова. Іржа може розвиватися не лише на видимих частинах, а й ховатися усередині конструкції. Такі окислювальні процеси згодом призводять до повного руйнування кузовних панелей, повідомляє Обозреватель.
Auto Oboz пропонує добірку з декількох моделей, які відомі своєю стійкістю до іржі. Вибравши одну з цих машин на вторинному ринку, ви будете впевнені в практично гарантованій відсутності корозії їхнього металу.
Toyota Camry
Цей неймовірно популярний автомобіль у кузові XV40, який виготовлявся з 2006 по 2011 рік, відомий надійним захистом від корозії, попри тонке лакофарбове покриття. Крім того, Toyota Camry – для власника це завжди комфорт, надійність і висока якість виконання.
Volvo XC90
Виняткова якість оцинковування і лакофарбового покриття дозволяють з упевненістю сказати, що ймовірність появи ознак іржі у Volvo XC90 першого покоління наближається до нуля. На вторинному ринку цей автомобіль є одним з найбільш стійких до ураження корозією і славиться довговічним кузовом.
BMW E60
Висока якість оцинковування і фарбування кузова є відмінними якостями цього німецького седана бізнес-класу. Проблемними можуть виявитися лише місця з'єднання між алюмінієвими і сталевими елементами кузова. Крім іншого, навіть багаторічний вживаний 5 Series справляє враження преміального авто.
Audi Q5
Під час виробництва цього кросовера компанія використовувала особливе антикорозійне оброблення, що містить у собі гаряче двостороннє оцинковування. Audi Q5 2012 року показав себе як автомобіль, що дуже рідко стикається з виникненням явищ іржі на кузові.
Mercedes W221
Флагман модельної лінійки Mercedes завжди вирізнявся передовими технологіями для свого часу. Скрупульозний підхід до виготовлення цього автомобіля проявляється не тільки в якості збирання, але і в підході до вибору матеріалів. Лакофарбове покриття найвищої якості допомагає зберігати ідеальний вигляд кузова протягом багатьох років.
BMW X5
Антикорозійний захист німецького кросовера від BMW вселяє довіру. Автомобіль відомий стійкістю до проявів будь-якого роду іржі. Проблеми можуть виникнути, якщо після пошкодження кузова машину неякісно ремонтували. В такому разі іржа все ж може пошкодити метал.
Audi A6
Ще один седан бізнес-класу в нашій добірці. Потужна обробка і оцинковування кузова максимально захищають машину від іржі. У Audi A6 корозія можлива у виняткових випадках лише в зоні задніх колісних арок.