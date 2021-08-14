Більше половини китайців повністю зробили щеплення від COVID-19

У Китаї два щеплення від коронавірусу отримали близько 777 мільйонів осіб, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує Global Times з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я, повну вакцинацію пройшла більша частина населення Китаю.

Як повідомлялося раніше, в китайському місті Ухань провели масове тестування місцевих жителів на наявність коронавірусної інфекції. Лікарі зробили понад 11,28 млн тестів на інфекцію.

Через декілька спалахів захворювання деякі міста розширюють мережу центрів тестування в спробі виявити місцеві випадки поширення коронавірусу.