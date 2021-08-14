В Україні понад тисячу випадків COVID-19 за добу

За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 99 дітей та 33 медпрацівників, повідомляє РБК-Україна.

Вчора через коронавірус госпіталізовані 641 людина. Одужали - 791. Померла від коронавірусу 21 людина.

Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

Нагадаємо, за добу 12 серпня в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусу.

Автор: Інна Собора