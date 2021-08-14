У північних і східних областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні на вихідні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Переважно попередження стосується північних та східних областей, повідомляє РБК-Україна.

Протягом 14-16 липня надзвичайна пожежна небезпека утримається у Харківській, Луганській, Київській, Сумській, Полтавській.

Крім того, 14 серпня - в Чернігівській, а 15 серпня - в Рівненській та Вінницькій.

Також синоптики попереджають, що 16 серпня у північних, центральних, Харківській, Луганській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди

Автор: Инна Собора