В Україні проведено понад 7 мільйонів COVID-щеплень

161 792 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні за добу 13 серпня, повідомляє Деловая столица.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані — 55 586 людей.

Протягом доби працювали 926 мобільних бригад, 2 879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 644 649 людей, з них отримали одну дозу – 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 688 903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 333 550 щеплень.