Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зміцнення національної валюти до іноземних продовжилося. При цьому долар встановив новий річний мінімум щодо гривні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 9 серпня на позначці 26,77/26,88 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Число охочих продати валюту стабільно перевищувало число покупців, тому Національний банк всі п'ять днів тижня проводив інтервенції по методу «вибору кращої ціни», викуповуючи найдешевші заявки на продаж і не допускаючи надмірного зміцнення гривні.

У п'ятницю 13 серпня після того, як котирування опустилися нижче 26,70 гривень і встановили новий річний мінімум, регулятор був змушений оголосити ще одну інтервенцію на покупку валюти за ціною 26,655 гривень. Сталося це вже незадовго до закриття торгів. Лише таким чином він зміг загальмувати падіння долара. Закрили тиждень на позначці 26,66 / 26,67 гривень - на 14 копійок на позиції «бід» і на 15,5 копійок на позиції «оффер» нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва за тиждень знизився на 15 копійок. Вранці понеділка 9 серпня його продавали в столиці по 26,92-26,93 гривень, а до вечора п'ятниці готівковий «американець» подешевшав до 26,77-26,78 гривень. Варто відзначити, що готівковий долар вже місяць тримається дорожче безготівкового.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні падав першу половину тижня і в середу 11 серпня досяг позначки 1,1705 долара. У середу тренд по євро знову розвернувся вгору. У п'ятницю 13 серпня після публікації мінімального за останні 10 років індексу настрою споживачів США долар впав по відношенню до всіх провідних світових валют, а євро, скориставшись його слабкістю, виріс до 1,1803 долара. Закрили тиждень на рівні 1,1794 - на 32 пункти вище, ніж тижнем раніше. В Україні курс готівкового євро практично весь тиждень слідував за готівковим доларом. За цей час він знизився на 30 копійок. Вранці понеділка 9 серпня євро продавали по 31,66-31,67 гривень, а вдень п'ятниці 13 серпня - по 31,36-31,37 гривень. І тільки до вечора п'ятниці, відреагувавши на зростання євро в світі, цінник на готівкову євровалюту піднявся до 31,40-31,42 гривень.

Російський рубль протягом тижня, що минає спочатку знижувався до американського долара, дійшовши до 74,15 рублів за долар, а потім компенсував частину втрат, піднявшись до 73,18 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 73,30 рубля за долар - на 11 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль протягом тижня подешевшав на 5 копійок - з 3,65-3,67 до 3,60-3,63 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Пропозиція валюти від експортерів, насамперед металургів і зернотрейдерів, буде тільки збільшуватися. Національний банк, звичайно, продовжить проводити інтервенції з купівлі валюти, обмежуючи темпи зміцнення національної валюти, але не стане жорстко утримувати певний рівень. Тому на наступному тижні рух на міжбанківському валютному ринку продовжиться в напрямку рівня 26,50 гривень на покупку. І до кінця наступного тижня є шанс його протестувати. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,60-26,95 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня у євро є всі передумови вирости. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо вгору: 1,1720-1,2040 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 31,20 до 31,80 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня вкотре спробує вийти вниз з коридору 73-75 рублів за долар. І якщо нафта продовжить рости в ціні, а американський долар - падати до інших валют, то шанси у рубля досить непогані. В Україні ціна готівкового рубля залишиться в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.