У Сан-Франциско вимагатимуть вакцинацію для відвідування громадських місць

В США Сан-Франциско стало першим великим містом країни, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу. Вона буде потрібна для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів, повідомляє РБК-Україна.

Обмеження набувають чинності вже 20 серпня і стосуватимуться усіх людей віком від 12 років.

Зазначається, що місцевий бізнес підтримав таку ініціативу.

Наразі у Сан-Франциско повний курс вакцинації пройшли 78% населення.

Раніше повідомлялося, що у США вакцинували від коронавірусу половину населення.

Автор: Инна Собора