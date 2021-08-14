У посольстві США в Кабулі почали знищувати секретні документи

Співробітникам посольства США в столиці Афганістану Кабулі доручено почати знищувати секретні документи, а також предмети, на яких зображені державний прапор або логотипи американських відомств, повідомляє Лента.Ру.

За даними телеканалу, йдеться про предмети, "які можуть бути використані не за призначенням в пропагандистських цілях".

Джерело журналістів в дипломатичному корпусі розповів, що в розвідці допускають ізоляцію Кабула талібами протягом найближчих трьох-семи днів. Однак, це не означає, що бойовики увійдуть до столиці Афганістану.

У Держдепартаменті США, коментуючи дану інформацію, назвали знищення документів в посольстві стандартною процедурою, повідомляє The Hill.