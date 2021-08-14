Топ-5 комфортних країн для відпочинку восени

Плануєте відпустку осінню-2021? Спеціаліст у питаннях туризму Ковтун Ганна розповіла про ТОП-курорти, їхні ціни та умови в’їзду, повідомляє Сегодня.

Туреччина

Які курорти обрати: для молоді – Мармарис та Бодрум, де відпочинок комфортний лише у вересні, бо потім розпочинається період дощів. Популярними залишаються Кемер та Белек, які є курортами преміумкласу для родин та компаній друзів. Вологість на початку осені там мінімальна, а з середини жовтня розпочинаються дощі, тож туристи в цей час їдуть до Аланії та Сіде, де люблять відпочивати з дітьми. Там комфортна погода для пляжного відпочинку до початку листопада.

Погода: повітря орієнтовно +25 градусів, а температура води до 20.

Ціни: стартують від 9800 гривень за двох із перельотом із Києва, проживанням на 7 днів та послугою all inclusive. Врахуйте: в Кемері та Белеку ціни вищі, ніж в Аланії та Сіде.

Вимоги в’їзду: обов’язковим є заповнення онлайн-форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини за 72 години до прибуття для отримання HES-коду.

А також один із COVID-пунктів на вибір:

Довідка про вакцинацію, яка видана мінімум 14 днів назад. Туреччина приймає всі вакцини, якими щеплять в Україні.

Зроблений ПЛР-тест перед виїздом, який дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі.

Греція

Який острів обрати: їдьте на Родос, де є Середземне та Егейське море, якщо ви за відпочинок з родиною. І на найбільший острів Греції Крит завітайте. А Корфу сподобається туристам, які за спокійний відпочинок.

Якщо ви романтик, то завітайте на Санторіні, де є пляжі з чорним піском, але відпочинок там не з бюджетних. І, звісно, на тусовочний та преміальний Міконос заплануйте тріп, де люблять відпочивати селеби. Серед поціновувачів острова – Кендал Дженнер, Демі Мур, Лайонел Річі та інші зірки.

Погода: з вересня по жовтень ідеальний час для відпочинку в Греції. Температура повітря до початку жовтня +29 градусів, а з кінця жовтня +21-22 градуси. Температура води орієнтовно 24-25 градусів весь осінній сезон.

Кіпр

Які курорти обрати: їдьте на Лімасол та Айя-Напу за тусовочним відпочинком. І на Протарас, щоб побачити на власні очі славнозвісний пляж Konnos з бірюзовою водою та білим піском. Бюджетну Ларнаку рекомендуємо відвідати родинами з дітьми, бо там піщані пляжі з пологим входом.

Погода: осіння температура суттєво не відрізняється від літньої – повітря від +25 до +27 градусів, а вода в морі орієнтовно +26 градусів.

Ціни: від 29 тис. гривень на двох із перельотом з Києва, проживанням на 7 днів у 3-ри зірковому готелі і послугою all inclusive.

Вимоги в’їзду:зареєструватись на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту – та отримати особову картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass).

А також виконати один із COVID-пунктів:

Зробити ПЛР-тест перед виїздом, який дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі.

Показати довідку про вакцинацію, яка видана мінімум 14 днів тому. Пропускають туристів, які щеплені Janssen / Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzevria Vaccine (AstraZeneca), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik V (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm та Sinovac (CoronaVac).

Увага! По прильоту невакцинований турист має зробити повторний ПЛР-тест (вартість: 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорту Пафосу). Результат буде надіслано у форматі SMS протягом 3 годин. До його отримання громадянин має залишатися на самоізоляції.

Єгипет

Які курорти обрати: якщо ви за сімейний відпочинок з дітьми, то Хургаду, де є пологий вхід в море, а Шарм-ель-Шейх та Марса-Алам рекомендуємо любителям підводного світу.

Погода: у вересні та жовтні температура повітря орієнтовно 28 градусів, у листопаді – 32 градуси, а температура води – 26 градусів.

Ціни: за переліт із Києва на двох та проживання в 3-зірковому готелі на 7 днів із послугою all inclusive заплатите від 16 тис. гривень.

Вимоги в’їзду: туристи мають виконати один із COVID-пунктів на вибір.

Зробити ПЛР-тест перед виїздом, який дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі.

Показати довідку про вакцинацію, яка видана мінімум 14 днів тому. Єгипет дозволив в'їзд туристам після отримання другої дози двокомпонентної вакцини (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, "Супутник V"), або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентної вакцини Johnson & Johnson.

ОАЕ

Який емірат обрати: за найкращим пляжним відпочинком їдьте в Ель-Фуджейру, яка розташована на узбережжі Індійського океану за 2 години їзди від Дубаїв (всі інші емірати розташовані на Арабській затоці). Але врахуйте, що готелі та море – це єдині "розваги" емірату, тож любителям вечірок рекомендуємо все ж обрати Дубай. В Рас-ель-Хайму, яку називають аналогом Єгипту та Туреччини рекомендуємо вирушити родинам з дітьми, бо там аналогічна історія з розвагами. Фуджейра на узбережжі індійського океану.

І не оминайте пляжі Шарджи, яку називають культурною столицею ОАЕ. До слова, вона розташована за 15 хв їзди від Дубаїв. Туристичний експерт рекомендує протягом відпочинку відвідати декілька еміратів.

Погода: в ОАЕ їдьте в жовтні, бо погода сприятливіша для пляжного відпочинку. Температура повітря в Шарджі, Рас-ель-Хаймі та Дубаї +30 градусів, а в Ель-Фуджейрі +28. Щодо температури моря, то вона від 23 до 25 градусів.

Ціни: за переліт з Києва та проживання в 3-ри зірковому готелі зі сніданками на двох заплатите від 20 тис. гривень.

Вимоги в’їзду: зроблений ПЛР-тест перед виїздом, який дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. А також поліс міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ.

Після прибуття до Дубаю необхідно пройти ще один тест на COVID-19, який роблять в аеропорті безплатно. Результат прийде у форматі SMS повідомлення протягом 24 годин на телефон. До моменту його отримання необхідно перебувати на самоізоляції.