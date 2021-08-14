Ціна електроенергії на оптовому ринку зросла на 80%

За першу декаду серпня порівняно з аналогічним періодом липня середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" зросла на 81,69%, до 2079,35 грн/МВт-год, повідомляє Економічна правда.

"Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН за першу декаду серпня 2021 року становить 2 079,35 грн/МВт-год. (без ПДВ). Це на 81,69% вище, ніж за 10 днів липня 2021 року, та на 41,02% вище, ніж за липень в цілому" , - йдеться у повідомленні "Оператора ринку".

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна акцептованої електроенергії за 10 днів серпня становила 3 301,30 грн/МВт-год. (без ПДВ), що на 192,73% вище від аналогічного періоду липня, та на 89,14% вище в порівнянні з липнем в цілому.

Повідомляється, що загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН за 10 днів серпня збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця на 14,65% та становив 827 952 МВт-год. На ВДР акцептовано на 43,98% електроенергії більше порівняно з першою декадою липня, 68 473 МВт-год.